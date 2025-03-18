💥Обзор новостей: детей с 14 лет можно нанимать на работу в выходные, поступления от налога на прибыль в 2024 году снизились на 4%, Минздрав уточняет показания к аборту

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Работодатели получат право привлекать детей с 14 лет к работе в выходные. Работодатели смогут привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости. От подростков от 15 лет потребуется их личное письменное согласие, а для 14-летних — согласие самого ребенка и одного из родителей. Для работников от 14 до 15 лет работа должна быть не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Поступления от налога на прибыль в 2024 году снизились на 4% после сильного роста в 2023-м, указала Счетная палата. Доходы от уплаты налога на прибыль снизились в 52 регионах страны, говорится в отчете. Сильнее всего это ощутили регионы, экономика которых связана с добычей нефти, газа, угля, а также с металлургией. Основными причинами снижения поступлений по данному налогу стала в том числе высокая база 2023 года, международные санкции и значительный рост цен на оборудование, а также курсовые разницы и ухудшение ситуации на внешних рынках энергоресурсов.

ФНС сообщила, что в 2024 г. поступления от НДФЛ составили 8,4 трлн рублей. Таким образом, в 2024 году поступления НДФЛ впервые в истории превысили налог на прибыль компаний. Причем в 2025 году налоговые сборы могут вырасти еще больше из-за повышения ставки налога на прибыль и введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Люди стали «новой нефтью»?

Сегодня состоится телефонный разговор лидеров России и США. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность.

Служба доставки UPS выбросила на свалку окаменелости возрастом 380 млн лет. Профессор экологии и палеонтолог Мартин Беккер планировал отправить окаменелости коллеге во Флориду. Он упаковал примерно 200 окаменелостей в 19 отдельных коробок, после чего они были отнесены в почтовое отделение университета Нью-Джерси. Но университет не оплатил нужные квитанции, в результате чего счет на доставку аннулировали, а посылки были выброшены на неопознанную свалку где-то в штате Теннесси.

Мошенники начали угонять аккаунты соискателей работы через Telegram. Преступники атакуют россиян, ищущих работу. В переписке соискателя просят заполнить резюме и присылают ссылку, если пользователь введет в открывшейся форме номер телефона и затем код подтверждения из СМС от Telegram, то мошенники сразу получат доступ к аккаунту. Сразу после этого преступники рассылают по списку контактов предложение пройти за 5 тыс. руб. опрос от имени партии «Единая Россия». Для этого мошенники просят скачать поддельное мобильное приложение, в которое вшит Android-троян. Установив его на устройство, жертва позволяет преступникам выводить деньги со своих счетов. За три недели украдено почти 6 млн руб.

Краснодар стал единственным городом в РФ с подешевевшей первичкой за год. В Краснодаре стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья в феврале 2025 года составила 161,7 тыс. руб., что на 0,4% ниже в сравнении с данными на февраль 2024 года. По мнению аналитиков, все дело в программе льготной ипотеки.

В Краснодаре в одном квартале открыли 18 ПВЗ Ozon. ПВЗ есть буквально в каждом доме по улице на Летчика Позднякова.

Космический корабль Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом отстыковался от МКС. На Землю на его борту вернутся астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые должны были провести на станции неделю, но застряли на 9 месяцев.

Минздрав уточняет показания к прерыванию беременности. К примеру, почти все психические расстройства станут показанием к аборту только «при наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов», следует из проекта.