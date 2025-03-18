💥Обзор новостей: детей с 14 лет можно нанимать на работу в выходные, поступления от налога на прибыль в 2024 году снизились на 4%, Минздрав уточняет показания к аборту

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Работодатели получат право привлекать детей с 14 лет к работе в выходные. Работодатели смогут привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости. От
подростков от 15 лет потребуется их личное письменное согласие, а для 14-летних — согласие самого ребенка и одного из родителей. Для работников от 14 до 15 лет работа должна быть не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Поступления от налога на прибыль в 2024 году снизились на 4% после сильного роста в 2023-м, указала Счетная палата. Доходы от уплаты налога на прибыль снизились в 52 регионах страны, говорится в отчете. Сильнее всего это ощутили регионы, экономика которых связана с добычей нефти, газа, угля, а также с металлургией. Основными причинами снижения поступлений по данному налогу стала в том числе высокая база 2023 года, международные санкции и значительный рост цен на оборудование, а также курсовые разницы и ухудшение ситуации на внешних рынках энергоресурсов.
ФНС сообщила, что в 2024 г. поступления от НДФЛ составили 8,4 трлн рублей. Таким образом, в 2024 году поступления НДФЛ впервые в истории превысили налог на прибыль компаний. Причем в 2025 году налоговые сборы могут вырасти еще больше из-за повышения ставки налога на прибыль и введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Люди стали «новой нефтью»?
Сегодня состоится телефонный разговор лидеров России и США. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность.
Служба доставки UPS выбросила на свалку окаменелости возрастом 380 млн лет. Профессор экологии и палеонтолог Мартин Беккер планировал отправить окаменелости коллеге во Флориду. Он упаковал примерно 200 окаменелостей в 19 отдельных коробок, после чего они были отнесены в почтовое отделение университета Нью-Джерси. Но университет не оплатил нужные квитанции, в результате чего счет на доставку аннулировали, а посылки были выброшены на неопознанную свалку где-то в штате Теннесси.
Мошенники начали угонять аккаунты соискателей работы через Telegram. Преступники атакуют россиян, ищущих работу. В переписке соискателя просят заполнить резюме и присылают ссылку, если пользователь введет в открывшейся форме номер телефона и затем код подтверждения из СМС от Telegram, то мошенники сразу получат доступ к аккаунту. Сразу после этого преступники рассылают по списку контактов предложение пройти за 5 тыс. руб. опрос от имени партии «Единая Россия». Для этого мошенники просят скачать поддельное мобильное приложение, в которое вшит Android-троян. Установив его на устройство, жертва позволяет преступникам выводить деньги со своих счетов.
За три недели украдено почти 6 млн руб.
Краснодар стал единственным городом в РФ с подешевевшей первичкой за год. В Краснодаре стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья в феврале 2025 года составила 161,7 тыс. руб., что на 0,4% ниже в сравнении с данными на февраль 2024 года. По мнению аналитиков, все дело в программе льготной ипотеки.
В Краснодаре в одном квартале открыли 18 ПВЗ Ozon. ПВЗ есть буквально в каждом доме по улице на Летчика Позднякова.
Космический корабль Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом отстыковался от МКС.
На Землю на его борту вернутся астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые должны были провести на станции неделю, но застряли на 9 месяцев.
Минздрав уточняет показания к прерыванию беременности. К примеру, почти все психические расстройства станут показанием к аборту только «при наличии тяжелых стойких болезненных проявлений или высокой степени вероятности обострения под влиянием беременности и родов», следует из проекта.
В Подмосковье с 20 марта стартует пожароопасный сезон.
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила о начале периода повышенной пожарной опасности. Сезон шашлыков стартует досрочно!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии26
Доброе утро, коллеги! У меня за окном солнышко! Как здорово! А у вас как погода?
а у нас впервые за год снега насыпало! Опять пришлось зимние ботинки надевать.
Поздравляю!)) У нас тоже вчера все засыпало(фото), но сегодня уже весна (холодная). Когда прогнозируют тепло?
Воробьёв сказал что 20 марта пожароопасный период вовсю начнётся!
Значит... не просто тепло, а жара пойдёт!
Что-то слабо верится, если честно
Конечно! Пока Собянин не скажет...
А ещё разрешение от ... но там некогда: у кого-то появился новый телефон )))))
У нас пасмурное весеннее утро, тепло. Хорошая погода для поработать )
Отличный настрой! Котик прекрасный🧡
прекрасных котиков на другой страничке выложили
https://ru.pinterest.com/pin/12807180186624713/
Задумался... Мне кажется, что хорошей погоды вокруг меня никогда не было! ВООБЩЕ НИКОГДА ))))))))))))))
Все равно идите работать))))
ну так я и хожу... Куда же деваться.
И пока нет дождя для погулять тоже))
Доброе утро! Я наконец-то добралась до Клерка и ведёрка кофе. Что-то эта неделя с самого начала пошла в разнос
Доброе утро, Ирина! Много дел с утра было? Подготовка к годовой?
Подготовка к годовой - фигня! А вот гениальные указания руководства иногда очень мешают работать и отвлекают на бесполезную сущую (с одной "С", правда?) ерунду.
Доброе утро😉
Маркетинг за Краснодар?)))
Доброе утро, Владислав! Вы же знаете, что сердце Клерка в Краснодаре🧡
Какой кошмар... интересно, когда это репродуктивное насилие закончится? Понятно, что только началось и мы не дошли до полного запрета абортов, но всё же
Закончится, когда россияне заполнят всю планету))
Это вряд ли. И надеюсь, что произойдёт что-то более правдоподобное)