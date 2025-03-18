В банковских приложениях появится функционал для блокировки переводов мошенникам

С октября 2025 года клиенты крупных банков смогут оперативно сообщать о мошеннических переводах через мобильные приложения. Новый функционал позволит не только заблокировать подозрительную операцию, но и автоматически получить электронную справку для обращения в полицию.

Изменения коснутся банков, работающих на рынке платежных услуг. Через их приложения пользователи также смогут подтверждать или опровергать факт совершения операций под влиянием злоумышленников. Как сообщает ЦБ, такие запросы будут направляться кредитным организациям, если регулятор выявит признаки мошенничества.

Положением ЦБ от 30.01.2025 № 851-П предусмотрено, что с 01.10.2025 все банки обязаны принимать обращения граждан по переводам через банкоматы с использованием токенизированных (цифровых) карт. Речь идет о случаях, когда наличные попадают на счета мошенников — независимо от того, является отправитель клиентом банка или нет.

Дополнительные меры защиты коснутся несовершеннолетних. С 29 марта 2025 года банки должны уведомлять родителей или законных представителей о выпуске карт для подростков 14-18 лет, а также информировать обо всех операциях по их счетам. Способ оповещения будет закреплен в договоре на обслуживание.