👍 На фиксированные взносы за 2022 год можно уменьшить налог по УСН за 2024 год

Взносы ИП за 2022 год, уплаченные после 2022 года, уменьшают налог по УСН за 2023 год. Но если не учли их в 2023 году, можно учесть в 2024-м.

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Ситуация такая: ИП в 2023 году уплатил взносы за 2022 год. Но доход за 2023 год был небольшой, и эти взносы в уменьшение налога не учитывали. Для этих целей хватило взносов за 2023 год. Налог за 2023 год в итоге был = 0.

В 2024 году доходы большие, налог частично перекрывается взносами за 2024 год. ИП хотел бы наконец применить вычет на взносы за 2022 год, которые ранее не были учтены для вычета.

Мнения коллег на этот счет разделились.

Но строго по нормам НК такое уменьшение возможно.

Согласно статье 345.21 НК, взносы, уплаченные после 31 декабря 2022 года за расчетные периоды, предшествующие 2023 году, уменьшают исчисленную за налоговые (отчетные) периоды 2023-2025 годов сумму налога (авансовых платежей по налогу).

Таким образом, для старых взносов если одно условие: уплата после 31.12.2022. Если оно соблюдается, то учесть эти взносы можно или в 2023 году, или в 2024 году, или в 2025-м.

Дата уплаты не обязательно должна быть в периоде уменьшения.

Даже если они уплачены в 2023 году, их можно учесть для уменьшения налога в 2024 году. А если не учили ни в 2023, ни в 2024, можно учесть в 2025 году.

Напомним, налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы ИП:

фиксированные за 2024 год – независимо от факта уплаты;

1% за 2024 год – независимо от факта уплаты;

1% за 2023 год – независимо от факта уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;

фиксированные за 2021 и 2022 годы – если они уплачены после 31.12.2022 и на них не уменьшали налог за 2023 год;

1% за 2021 и 2022 годы – если они уплачены после 31.12.2022 и на них не уменьшали налог за 2023 год.