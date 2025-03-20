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УСН

ИП-одиночка на УСН в 2025 году не платит налоги, пока доход не превысит 1 млн рублей

ИП без работников может уменьшать налог по УСН «доходы» на взносы вплоть до нуля.

Если ИП учел взнос 1% за 2024 год в 2024 году, то в 2025 году он может уменьшить налог на:

  • фиксированные взносы за 2025 год – 56 658 руб.;

  • взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2025 год.

Доход х 6% = (Доход – 300 000) х 1% + 53 658

Д = (53 658 – 3 000) / 5% = 1 013 160 руб.

Таким образом, пока доход ИП не превысит 1 013 160 руб., он не сдает уведомления по ЕНП и не платит авансы по УСН.

Если в целом за год доход будет меньше этой суммы, то за 2025 год ИП должен будет только уплатить:

  • фиксированные взносы – до 29.12.2025;

  • взносы 1% – до 01.07.2026.

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Комментарии

6
  • babaika

    Забыли про 1% за 2024 год до 01.07.2025, если доходы были выше 300000 руб. и не учли при расчете налога за 2024 год.

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Доход х 6% = (Доход – 300 000) х 1% + 53 658

    Д = (53 658 – 3 000) / 5% = 1 013 160 руб.

    Таким образом, пока доход ИП не превысит 1 013 160 руб., он не сдает уведомления по ЕНП и не платит авансы по УСН.

    Это вообще чего?

    И как годовой доход без разбивки по кварталам влияет на ав платежи?

    • бух2007
      Бухгалтер

      И как годовой доход без разбивки по кварталам влияет на ав платежи?

      пока доход не превысит 1 млн, никаких авансовых платежей не будет

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        пока доход не превысит 1 млн, никаких авансовых платежей не будет

        А с чего бы это? А если весь доход в 1-м квартале? Да и с математикой мне не совсем понятно. Мож, не проснулся?