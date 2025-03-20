ИП-одиночка на УСН в 2025 году не платит налоги, пока доход не превысит 1 млн рублей

Если ИП учел взнос 1% за 2024 год в 2024 году, то в 2025 году он может уменьшить налог на:
фиксированные взносы за 2025 год – 56 658 руб.;
взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2025 год.
Доход х 6% = (Доход – 300 000) х 1% + 53 658
Д = (53 658 – 3 000) / 5% = 1 013 160 руб.
Таким образом, пока доход ИП не превысит 1 013 160 руб., он не сдает уведомления по ЕНП и не платит авансы по УСН.
Если в целом за год доход будет меньше этой суммы, то за 2025 год ИП должен будет только уплатить:
фиксированные взносы – до 29.12.2025;
взносы 1% – до 01.07.2026.
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Комментарии6
Забыли про 1% за 2024 год до 01.07.2025, если доходы были выше 300000 руб. и не учли при расчете налога за 2024 год.
Это вообще чего?
И как годовой доход без разбивки по кварталам влияет на ав платежи?
пока доход не превысит 1 млн, никаких авансовых платежей не будет
А с чего бы это? А если весь доход в 1-м квартале? Да и с математикой мне не совсем понятно. Мож, не проснулся?
какая разница
110 = 1 000 000
130 = 60 000
140 = 60 000 (фиксы 53658 + 1% 7000)
020 = 0
А!)