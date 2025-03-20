ИП-одиночка на УСН в 2025 году не платит налоги, пока доход не превысит 1 млн рублей

ИП без работников может уменьшать налог по УСН «доходы» на взносы вплоть до нуля.

Если ИП учел взнос 1% за 2024 год в 2024 году, то в 2025 году он может уменьшить налог на:

фиксированные взносы за 2025 год – 56 658 руб.;

взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2025 год.

Доход х 6% = (Доход – 300 000) х 1% + 53 658 Д = (53 658 – 3 000) / 5% = 1 013 160 руб.

Таким образом, пока доход ИП не превысит 1 013 160 руб., он не сдает уведомления по ЕНП и не платит авансы по УСН.

Если в целом за год доход будет меньше этой суммы, то за 2025 год ИП должен будет только уплатить:

фиксированные взносы – до 29.12.2025;

взносы 1% – до 01.07.2026.