Пройти проверку по ЕГРЮЛ станет проще

ФНС упрощает процедуру проверки информации, которая вносится в Единый государственный реестр юридических лиц.

С 14 марта 2025 года в силу вступят новые правила, которые были утверждены приказом ФНС России от 10 декабря 2024 года № ЕД-7-14/1119@.

В соответствии с этим документом, из списка оснований для проверки исключаются случаи, когда адрес организации совпадает с адресами пяти и более юридических лиц. Это решение направлено на оптимизацию взаимодействия бизнеса с регистрирующими органами и снижение административной нагрузки на компании.

Цель изменений — повысить эффективность взаимодействия бизнеса с налоговыми органами и снизить бюрократическую нагрузку на компании, использующие массовые адреса.

Как это отразится на бизнесе:

Снижение количества проверок. Компании, использующие массовые адреса, больше не будут автоматически попадать под проверку ФНС.

Упрощение процедуры регистрации. Внесение изменений в ЕГРЮЛ станет менее бюрократизированным процессом.

Однако, несмотря на изменения, массовые адреса могут вызывать вопросы у контрагентов и партнеров. Поэтому эксперты рекомендуют использовать изменения как возможность оптимизировать реестровые данные.