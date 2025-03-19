Сформировать ППА можно и при отсутствии всех документов от первого лизингополучателя

Вопросы возникают при формировании права пользования активом (ППА), особенно при вторичных переуступках — когда у нового владельца есть только договор лизингодателя и график платежей предыдущего этапа.
Как пояснили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера», ключевым документом для корректного учета остается договор цессии. Он должен быть возмездным, а его стоимость включается в ППА вместе с оставшимися арендными платежами. Это правило действует даже при отсутствии прямых документов от первоначального лизингополучателя.
При этом нужно руководствоваться правилами ФСБУ 25/2018.
Участники дискуссии подчеркивают: при приеме актива, например, автомобиля, важно проверить наличие всех условий для формирования ППА. Отсутствие части документов не отменяет необходимость учета платежей по цессии и лизингу в общей стоимости актива.
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