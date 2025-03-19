⏳ Завтра истекает срок сдачи уведомлений для освобождения от НДС и декларации по косвенным налогам

1. Организации и ИП, имеющие право на освобождение от НДС и желающие этим правом воспользоваться или отказаться от него, предоставляют в налоговый орган:
Уведомление об использовании права на освобождение от НДС по ст. 145 НК — начиная с марта 2025 для лиц, указанных в абз. 1 п. 1 ст. 145 НК;
Уведомление об использовании права на освобождение от НДС по ст. 145 НК — начиная с марта 2025 для лиц, указанных в абз. 2 п. 1 ст. 145 НК;
Уведомление о продлении освобождения от НДС по ст. 145 НК на 12 последующих месяцев.
Уведомление об отказе от освобождения от НДС — начинает действовать с марта 2025 г.
2. Уплата косвенных налогов, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам, за февраль 2025 года в качестве ЕНП — на КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.
3. Срок сдачи декларации по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС за февраль 2025, в т. ч. резидентами СЭЗ.
Календарь бухгалтера и плательщика на 2025 год смотрите тут.
О сдаче уведомления по деятельности КИК мы писали здесь.
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