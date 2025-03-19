⏳ Завтра истекает срок сдачи уведомлений для освобождения от НДС и декларации по косвенным налогам

До 20 марта включительно необходимо сдать уведомления об освобождении от НДС (использовании, продлении или отказе), отчитаться по косвенным налогам и уплатить их в качестве ЕНП.

1. Организации и ИП, имеющие право на освобождение от НДС и желающие этим правом воспользоваться или отказаться от него, предоставляют в налоговый орган:

2. Уплата косвенных налогов, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам, за февраль 2025 года в качестве ЕНП — на КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.

3. Срок сдачи декларации по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС за февраль 2025, в т. ч. резидентами СЭЗ.

Календарь бухгалтера и плательщика на 2025 год смотрите тут.

О сдаче уведомления по деятельности КИК мы писали здесь.