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Декларация по НДС

ФНС подготовила новые правила проверки декларации НДС для упрощенцев

Проект приказа, подготовленный ФНС, проходит общественное обсуждение до 31 марта 2025 года. Документ вступит в силу через месяц после официальной публикации.

Согласно поправкам, в перечень контрольных соотношений добавят 4 новых правила. В их числе соответствие сумм в строках 211 и 271 раздела 9 декларации НДС (соотношение 15) и равенство строк 212 и 272 того же раздела (соотношение 16).

Дополнительные требования затронут приложения к разделу 9. Например, сумма значений строки 061 и строки 291 в графе 3 должна совпадать с показателем строки 351 (соотношение 17). Аналогичное правило введут для строк 062, 292 и 352 (соотношение 18).

Как сказано в проекте приказа ФНС, изменения связаны с введением новых ставок НДС для УСН. Напомним, с 1 января 2025 года упрощенцы могут применять стандартную ставку 20% с правом на вычеты либо пониженные ставки 5% или 7% без использования вычетов.

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