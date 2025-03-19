Шохин предложил снять ряд ограничений на подработки на основном рабочем месте

18 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на очередном съезде РСПП, на котором присутствовал Президент, поднял тему кадрового дефицита.

Он отметил, что видит возможности экстенсивного расширения фонда рабочего времени:

через снятие целого ряда ограничений на подработки на основном рабочем месте ;

за счет упорядочения миграционных потоков.

«В частности, было бы, наверное, правильно сейчас акцент дополнительный сделать на вахтовом способе набора мигрантов из визовых стран через механизм организованного набора. Соответствующий законопроект, мы знаем, в Правительстве готовится. Готовы опыт компаний сюда привнести», — сказал Шохин.

Он добавил, что главное – это рост производительности труда, включая известные методы, как бережливое производство, и такие направления, как автоматизация и роботизация производства. И здесь не обойтись без инвестиций.