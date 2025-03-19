Шохин предложил снять ряд ограничений на подработки на основном рабочем месте

Он отметил, что видит возможности экстенсивного расширения фонда рабочего времени:
через снятие целого ряда ограничений на подработки на основном рабочем месте;
за счет упорядочения миграционных потоков.
«В частности, было бы, наверное, правильно сейчас акцент дополнительный сделать на вахтовом способе набора мигрантов из визовых стран через механизм организованного набора. Соответствующий законопроект, мы знаем, в Правительстве готовится. Готовы опыт компаний сюда привнести», — сказал Шохин.
Он добавил, что главное – это рост производительности труда, включая известные методы, как бережливое производство, и такие направления, как автоматизация и роботизация производства. И здесь не обойтись без инвестиций.
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