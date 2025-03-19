Когда стоит обращаться на Площадку ФНС реструктуризации долга: налоговики напомнили

ИП и юридические лица, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут воспользоваться инструментом для реструктуризации долгов от ФНС. Специалисты сервиса помогают разработать план выхода из кризиса, урегулировать задолженность и предотвратить банкротство.

Заявлено, что принципы работы проекта включают — честность, открытость, прозрачность и безвозмездность.

Обращение в сервис актуально при угрозе банкротства или накоплении налоговых долгов из-за временных финансовых трудностей. Эксперты подберут оптимальный способ решения проблем, а сроки подготовки предложения зависят от сложности ситуации, необходимости экспертиз и оперативности предоставления документов.

Как сообщает УФНС, проект направлен на восстановление финансовой устойчивости бизнеса и сохранение рабочих мест. Участие кредиторов в процессе позволяет достичь сбалансированных решений, а отсутствие платы за услуги делает сервис доступным для всех категорий налогоплательщиков.