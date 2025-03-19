Упрощенцы из Сколково тоже могут применять НДС-льготу по статье 145.1 НК

Для освобождения от НДС есть две нормы НК – статьи 145 (для всех) и 145.1 (для Сколково).

Статья 145.1 НК действует не только при ОСНО, но и при УСН.

А нормы статьи 145 НК применяются всеми упрощенцами, в том числе компаниями из Сколково.

То есть, компания из Сколково может ориентироваться как на статью 145 НК, так и на статью 145.1 НК.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.01.2025 № 03-07-11/6192.

Таким образом, компания из Сколково на УСН не платит НДС: если доходы менее 60 млн рублей – по статье 145 НК;

если доходы стали выше 60 млн рублей – по статье 145.1 НК.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 29.01.2025 № 03-07-11/7526.

Напомним, по статье 145 НК при УСН льгота принудительная автоматическая без уведомления. По статье 145.1 НК льгота добровольная по уведомлению.

Какую форму уведомления применять и когда его сдавать, читайте тут.