Какой бланк надо заполнить для освобождения от НДС: формы для разных режимов налогообложения

Компании и ИП на ОСНО могут (при желании) освободиться от НДС, если выручка за 3 предшествующих месяца не превысила 2 млн рублей.

Чтобы получить право на освобождение, надо сдать уведомление и документы до 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

Форма уведомления (КНД 1150104) утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Документы такие:

выписка из бухгалтерского баланса (сдают организации);

выписка из книги продаж;

выписка из книги учета доходов и расходов и хозопераций (сдают ИП);

выписка из книги учета доходов и расходов по УСН (сдают при переходе с УСН на ОСНО);

выписка из книги учета доходов и расходов по ЕСХН (сдают при переходе с ЕСХН на ОСНО).

Освобождение действует 12 месяцев и отказаться от него досрочно нельзя.

Но право на освобождение будет утеряно, если:

выручка за каждые 3 последовательных месяца превысила 2 млн рублей;

была продажа подакцизных товаров.

Право на льготу утрачивается с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение (превышение лимита выручки или продажа подакцизных товаров).

Через 12 месяцев надо сдать в ИФНС документы, подтверждающие, что в период освобождения выручка за каждые 3 последовательных месяца превысила 2 млн рублей.

Одновременно надо сдать новое уведомление на продление льготы или отказ от нее. Форма уведомления все та же – КНД 1150104.