Какой бланк надо заполнить для освобождения от НДС: формы для разных режимов налогообложения

ОСНО
Компании и ИП на ОСНО могут (при желании) освободиться от НДС, если выручка за 3 предшествующих месяца не превысила 2 млн рублей.
Чтобы получить право на освобождение, надо сдать уведомление и документы до 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
Форма уведомления (КНД 1150104) утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.
Документы такие:
выписка из бухгалтерского баланса (сдают организации);
выписка из книги продаж;
выписка из книги учета доходов и расходов и хозопераций (сдают ИП);
выписка из книги учета доходов и расходов по УСН (сдают при переходе с УСН на ОСНО);
выписка из книги учета доходов и расходов по ЕСХН (сдают при переходе с ЕСХН на ОСНО).
Освобождение действует 12 месяцев и отказаться от него досрочно нельзя.
Но право на освобождение будет утеряно, если:
выручка за каждые 3 последовательных месяца превысила 2 млн рублей;
была продажа подакцизных товаров.
Право на льготу утрачивается с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение (превышение лимита выручки или продажа подакцизных товаров).
Через 12 месяцев надо сдать в ИФНС документы, подтверждающие, что в период освобождения выручка за каждые 3 последовательных месяца превысила 2 млн рублей.
Одновременно надо сдать новое уведомление на продление льготы или отказ от нее. Форма уведомления все та же – КНД 1150104.
ЕСХН
Компании и ИП на ЕСХН могут (при желании) освободиться от НДС, если выручка за предшествующий год не превысила 60 млн рублей.
Чтобы получить право на освобождение, надо сдать уведомление до 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.
Форма уведомления (КНД 1150105) утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.
Освобождение действует бессрочно и отказаться от него нельзя.
Но право на освобождение будет утеряно, если:
выручка превысила 60 млн рублей;
была продажа подакцизных товаров.,
Право на льготу утрачивается с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение (превышение лимита выручки или продажа подакцизных товаров).
Подтверждать (продлевать право на освобождение) при ЕСХН не надо. Если право на льготу будет утрачено, повторно оформить ее уже нельзя.
УСН
Компании и ИП на УСН освобождаются от НДС (в принудительном порядке), если выручка за предшествующий год не превысила 60 млн рублей.
Чтобы оформить освобождение, никаких уведомлений сдавать не надо.
Освобождение – автоматическое, принудительное и бессрочное. Но право на освобождение будет утеряно, если выручка превысит 6 млн рублей.
Право на льготу утрачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение лимита выручки.
Сколково
Участники проекта «Сколково» могут (при желании) освободиться от НДС. Эта льгота действует 10 лет со дня получения статуса участника.
Право на освобождение будет утеряно, если:
утрачен статус участника проекта;
прибыль превысила 300 млн руб. (ее считают нарастающим итогом начиная с года, когда выручка превысила 1 млрд рублей).
Чтобы получить право на освобождение, надо сдать уведомление и документы до 20-го числа месяца, следующего за тем, с которого используется право на освобождение.
Форма уведомления (КНД 1150017) утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.
Документы такие: подтверждающие статус участника проекта.
От льготы можно отказаться. Для этого надо сдать новое уведомление до начала квартала, с которого будет НДС.
Однажды отказавшись от льготы, повторно оформить ее потом уже нельзя.
Через 12 месяцев надо сдать в ИФНС документы, подтверждающие статус участника и годовую выручку (выписку из книги учета доходов и расходов или отчет о финрезультатах).
Одновременно надо сдать новое уведомление на продление льготы или отказ от нее. Форма уведомления все та же – КНД 1150017.
Когда выручка превысит 1 млрд рублей, кроме отчета о финрезультатах надо будет еще сдавать расчет совокупного размера прибыли (КНД 1150021).
Эра
Организация, получившая статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны имеет право на освобождение от НДС в течение 10 лет со дня получения статуса участника.
Чтобы получить право на освобождение, надо сдать уведомление до 20-го числа месяца, следующего за тем, с которого используется право на освобождение.
Рекомендованная форма уведомления (КНД 1150153) приведена в письме ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.
От льготы можно отказаться. Для этого надо сдать новое уведомление до начала квартала, с которого будет НДС.
Однажды отказавшись от льготы, повторно оформить ее потом уже нельзя.
Право на освобождение будет утеряно, если:
утрачен статус участника технополиса;
выручка превысила 1 млрд рублей;
не сдан расчет совокупного размера выручки.
Ежегодно до 20 января надо сдавать расчет совокупного размера выручки. Ее считают нарастающим итогом начиная с 1-го числа года, в котором получен статус участника технополиса.
Когда выручка превысит 1 млрд рублей, последний расчет надо сдать до 20 числа месяца, следующего за кварталом, когда было превышение.
Форма расчета (КНД 1150154) приведена в письме ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.
Бланки для освобождения от НДС
Норма НК
Налогоплательщики
Форма по КНД
Нормативный акт
Организации и ИП на ОСНО
приказ ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@
Организации и ИП на ЕСХН
приказ ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@
Организации и ИП на УСН
нет
нет
Участник проекта «Сколково» на ОСНО
приказ ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@
Участник военного технополиса «Эра»
письмо ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@
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