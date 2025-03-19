Как собрать данные и построить финансовую модель бизнеса продавца на маркетплейсах

Разберитесь, как создать финансовую модель бизнеса, разработайте ее, повысив при этом эффективность своей деятельности, а также приобретите новые навыки, что увеличит вашу ценность как специалиста. Смотрите видео!

Популярность финансового моделирования сейчас набирает обороты. Финансовые модели стали основными инструментами не только финансового менеджера и финансового директора, но и бухгалтера и руководителя.

В этом видео разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль.

В видео рассмотрены темы:

Структура бизнеса и его цели. Продавец на маркетплейсах: специфика работы. Риски и преимущества, которые следует учесть. Точки планирования и их взаимосвязь. Проверка реалистичности финансовой модели. Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Спикер: Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».