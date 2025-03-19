Как собрать данные и построить финансовую модель бизнеса продавца на маркетплейсах

Популярность финансового моделирования сейчас набирает обороты. Финансовые модели стали основными инструментами не только финансового менеджера и финансового директора, но и бухгалтера и руководителя.
В этом видео разберем, какие шаги нужно пройти, чтобы сделать финансовую модель, при помощи которой можно найти ключевые точки бизнеса и увеличить чистую прибыль.
В видео рассмотрены темы:
Структура бизнеса и его цели.
Продавец на маркетплейсах: специфика работы.
Риски и преимущества, которые следует учесть.
Точки планирования и их взаимосвязь.
Проверка реалистичности финансовой модели.
Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.
Спикер: Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
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