Налоговики напомнили об обязательном указании метода ценообразования в документации по контролируемым сделкам

Налогоплательщики должны указывать применяемые методы ценообразования в обязательных документах по сделкам, подпадающим под контроль ФНС. Штраф за непредставление уведомлений о сделках с зависимыми лицами увеличен до 100 тысяч рублей, за отсутствие документации — до 500 тысяч.

В соответствии со ст. 105.15 и 105.16 НК для сделок, совершенных после 01.01.2024, налогоплательщик обязан указать метод, используемый для обоснования рыночного уровня цен в контролируемой сделке — из предусмотренных гл. 14.3 НК или их комбинацию. Это должно быть указано в уведомлении о контролируемых сделках и документации, представляемой по требованию ФНС или в соответствии с п. 8 ст. 105.15 НК.

Как указано в письме ФНС от 13.03.2025 № ШЮ-4-13/2827@, это требование касается сделок, совершенных после 1 января 2024 года.

Кроме того, налогоплательщик может представить пакет документов, подтверждающих заключение сделки и отражающих обычную коммерческую практику сторон для сделок с независимыми лицами, признаваемых контролируемыми на основании подп. 2 п. 1 ст.105.14 НК.

Состав пакета документов можно найти в письме ФНС от 22.05.2022 № ШЮ-4-13/6384@.