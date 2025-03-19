Оценку компании в сервисе ФНС можно оспорить

ФНС сообщила, что за два года работы сервиса оценки юридического лица почти 100 тысяч компаний воспользовались им 191 тыс. раз.

При этом количество обращений в 2024 году увеличилось более чем в восемь раз по сравнению с 2023 годом, а с начала этого года еще в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-февраль 2024).

ФНС подчеркивает, что услуга бесплатная. Получить выписку с результатами оценки можно в личном кабинете налогоплательщика в течение не более 1 рабочего дня.

Если компания не согласна с результатами, то она может направить запрос о корректировке сведений в выписке, приложив к нему документы, подтверждающие изменения.

Использование сервиса позволяет юрлицам получать обобщенную оценку финансово-хозяйственной деятельности — своей и контрагентов. Полученные сведения можно использовать как для подтверждения своей надежности перед заказчиком, иным заинтересованным лицом, так и для проверки сведений о потенциальных поставщиках, подрядчиках.

Организация-заказчик может верифицировать выписку по присвоенному ей QR-коду или ее уникальному коду через специальную часть сайта ФНС с получением информации из выписки.

Методика оценки утверждена приказом ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

Аналогичный сервис оценки есть в личном кабинете ИП.

Кстати, проверить себя и контрагентов по 40+ источникам можно в специальном сервисе на «Клерке».