Получать через Госуслуги уведомления для уплаты налогов на имущество можно при двух условиях. И доступа к ЛК ФЛ может не быть

С 01.07.2023 введена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Получение их через ЕПГУ от налоговых органов возможно при соблюдении двух условий:
Налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Госуслугах.
Он направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через Госуслуги.
ФНС уточнила, что воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент независимо от наличия доступа к личному кабинету.
Пользователь ЕПГУ может оплатить начисления из налогового уведомления онлайн в личном кабинете на Госуслугах.
Начать дискуссию