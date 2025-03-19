Получать через Госуслуги уведомления для уплаты налогов на имущество можно при двух условиях. И доступа к ЛК ФЛ может не быть

ФНС призывает начать получать налоговые уведомления по имущественным налогам в электронном виде.

С 01.07.2023 введена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Получение их через ЕПГУ от налоговых органов возможно при соблюдении двух условий:

Налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Госуслугах. Он направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через Госуслуги.

ФНС уточнила, что воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент независимо от наличия доступа к личному кабинету.

Пользователь ЕПГУ может оплатить начисления из налогового уведомления онлайн в личном кабинете на Госуслугах.