😲 Должностная инструкция может «лишить» права на доплату за совмещение должностей

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, временно исполнявший обязанности руководителя во время его отпуска, не смог добиться доплаты за совмещение должностей. Суды трех инстанций подтвердили правомерность отказа работодателя в дополнительных выплатах.

Сотрудник взял на себя руководящие функции на период отсутствия директора, однако эти задачи, согласно решению суда, уже входили в его должностную инструкцию — неотъемлемую часть трудового договора. Параллельно он требовал выплат за выполнение роли контрактного управляющего, но и здесь суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Как следует из материалов дела, организация выплачивала работнику стимулирующие надбавки за выполнение основных обязанностей, включая замещение руководителя. Доплаты за функции контрактного управляющего также производились в соответствии с трудовым договором и внутренними актами компании. Судьи подчеркнули, что законных поводов для пересмотра выплат нет.

Решение поддержали три судебные инстанции, включая 3-й КСОЮ, который 10.02.2025 вынес определение № 88-2140/2025. В документе указано, что требования сотрудника не подкреплены нормами трудового права, а действия работодателя соответствуют законодательству.