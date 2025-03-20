✈ Компенсация командированному затрат на бизнес-зал — это его доход

Компенсации работникам за услуги бизнес-залов в аэропортах во время командировок необходимо включать в налогооблагаемую базу. Такие выплаты подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами, так как действующие нормы НК не предусматривают для них льгот.

В НК закреплен исчерпывающий список командировочных расходов, не облагаемых налогом и взносами. В него входят затраты на проезд, проживание, услуги связи и другие целевые траты, но доступ в VIP-залы не включен. Это означает, что компенсация таких услуг признается доходом сотрудника и подлежит налогообложению.

Как указано в письме Минфина от 26.02.2025 № 03-04-05/18534, возмещение стоимости услуг бизнес-залов аэропортов будучи в командировке не соответствует критериям, установленным п. 1 ст. 217 и п. 2 ст. 422 НК. Данные выплаты не могут быть исключены из базы для расчета НДФЛ и страховых взносов.

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