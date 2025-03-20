Россия и ШОС создали дорожную карту для трансграничных проектов

Страны Шанхайской организации сотрудничества утвердили дорожную карту для реализации совместных инвестиционных проектов. Решение принято в ходе первого заседания Ассоциации инвесторов ШОС в Астане. Участники обсудили меры поддержки капиталовложений, включая цифровую экономику и устойчивое развитие.

Российская делегация представила национальные практики работы с инвесторами — офсетные контракты и инструменты хеджирования валютных и процентных рисков. Также прозвучала инициатива по унификации подходов к ESG-рейтингованию и оценке нефинансовых рисков.

«Лидирующие темпы роста экономики и планомерное увеличение объемов взаимной торговли делает страны ШОС конкурентными игроками на рынке инвестиций. Мы с партнерами едины во мнении, что реализация совместных инвестиционных проектов в сфере логистики и инноваций придаст дополнительный импульс динамике роста региона в целом», — заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, до конца 2025 года планируется завершить формирование списка перспективных инициатив.

В рамках заседания представители финансовых институтов и ведомств ШОС проанализировали текущий инвестиционный климат и наметили шаги по его улучшению. Ключевыми темами стали механизмы стимулирования проектной деятельности и диалог между инвесторами.

По информации Минэкономразвития, утвержденный план работы Ассоциации инвесторов ШОС на 2025 год включает выявление барьеров для трансграничных инвестиций, презентацию мер господдержки и создание пошаговой стратегии для привлечения капитала.