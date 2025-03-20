Крик души коммунальщиков на УСН: где брать деньги на НДС, который не был включен в тариф

При реализации услуг населению НДС включен в тариф. Но когда управляющие компании на УСН утверждали этот тариф, НДС у них не было. А теперь НДС есть, а тариф уже утвержден в прежнем доНДСном размере.

Каким образом УК должна выполнять весь комплекс работ по обслуживанию домов, если размер платы утвержден общим собранием собственников и если из него высчитать НДС, то на оставшиеся деньги выполнить работы невозможно?

Этот вопрос коммунальщики адресуют в Минфин.

Ведомство в письме от 21.01.2025 № 03-07-11/4672 дает стандартный ответ: НДС находится внутри тарифа.

То есть, по сути Минфин предлагает коммунальщикам платить этот налог за свой счет.

Вопросы, касающиеся порядка формирования платы за содержание общего имущества в МКД (проведение общих собраний собственников, внесение изменений в договоры управления) нормами НК не регулируются.

Поэтому дать ответ по существу вопросов, изложенных в обращении, не представляется возможным, сообщает Минфин.

Ранее мы рассказывали, что региональные налоговики советуют УК провести новое собрание жильцов и утвердить тариф с НДС, то есть повысить цены для населения.