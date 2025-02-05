Налоговики советуют управляющим компаниям на УСН провести собрание жильцов, чтобы утвердить квартплату с НДС

С 2025 года упрощенцы с доходами свыше 60 млн рублей должны платить НДС. В том числе – управляющие компании.

Услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (МКД), по управлению МКД и другие услуги, выполняемые (оказываемые) собственными силами управляющих организаций, не освобождены от НДС.

При реализации услуг населению НДС включается в тариф.

Нельзя предъявлять НДС дополнительно к стоимости тарифа, но можно включить его в тариф (состав платы за содержание жилого помещения).

Тариф жильцы утверждают на общем собрании.

Региональное УФНС советует коммунальщикам во исполнение новых положений налогового законодательства провести общее собрание собственников квартир в целях установления размера платы за содержание жилого помещения, включающего в себя НДС.

Ранее мы писали, что коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали.