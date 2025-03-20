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Налог на имущество физических лиц

Для отмены налога на имущество по объекту, которого не стало, не обязательно подавать заявление

Недавно физическим лицам упростили процедуру отмены налога на имущество за уничтоженную недвижимость.

Физлица освобождены от уплаты налога на недвижимость с первого числа месяца, когда объект был уничтожен. Это касается жилых домов, гаражей, хозяйственных построек и других сооружений, прекративших существование из-за пожаров, аварий, стихийных бедствий и т. п.

Для прекращения начислений собственник может подать заявление в любой налоговый орган, приложив документы, подтверждающие гибель имущества. Если такие бумаги отсутствуют, ФНС самостоятельно запросит информацию у госорганов.

Даже без обращения владельца налоговая обязана остановить исчисление на имущество на основании данных ЕГРН или результатов проверок.

Как сообщает УФНС, НК не устанавливает исчерпывающий перечень таких сведений от госструктур. К ним могут относиться данные:

  • о сносе объекта капстроительства, размещенные в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

  • результатах осмотра территорий, помещений, проведенного налоговым органом в соответствии со ст. 92 НК;

  • представленные в ИФНС на основании акта осмотра здания, сооружения, подготовленного в порядке закона о госрегистрации недвижимости от 13.07.2015 № 218-ФЗ;

  • полученные в соответствии со ст. 85 НК из ЕГРН о прекращении существования объекта недвижимости.

По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику:

  • уведомление о прекращении исчисления налога на имущество в связи с гибелью или уничтожением объекта;

  • сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта.

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