Возмещение от банка может быть доходом и расходом одновременно

Возмещение затрат на фискальный накопитель, комиссии и эквайринг от банка оказалось доходом для предпринимателя на УСН.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

ИП на УСН (доходы - расходы) столкнулся с необходимостью пересчета налоговой базы из-за компенсаций, полученных от банка. Речь идет о возмещениях за фискальный накопитель (26 200 руб.), погашение комиссий и задолженности (5 450,68 руб.), а также возврате средств за эквайринг (3 980,78 руб.).

Эксперт подтвердила — такие выплаты не входят в перечень необлагаемых доходов, закрепленный ст. 251 НК. Это означает, что предприниматели обязаны включить указанные суммы в учете и в декларацию в качестве дохода. Особенность ситуации в том, что ранее ИП уже учел (мог учесть) эти затраты, которые компенсированы банком, в своих расходах.

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