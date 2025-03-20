🔎 Депутат Немкин заявил о необходимости контролировать интернет-сборы и донаты

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин заявил, что интернет-сборов и донатов в последнее время стало слишком много. Их проводят блогеры, различные фонды, волонтерские организации. Но далеко не все из них действуют в заявленных интересах.

Он отметил в своем телеграм-канале, что контроль над сборами денег с граждан в сети — сложная задача, особенно когда речь идет о переводах «на карточку». В отличие от крупных инфоцыганских проектов, которые можно отследить через зарегистрированные компании или ИП, частные сборы без создания юрлица представляют собой серую зону, которая практически не регулируется. Это создает благоприятную почву для мошенничества, особенно когда деньги якобы собираются на лечение больных детей или другие острые социальные нужды.

Немкин считает: чтобы эффективно контролировать такие сборы, необходимо разработать механизмы, которые сделают прозрачными даже частные переводы. Один из вариантов — введение обязательной регистрации всех благотворительных сборов через специальные госплатформы или сертифицированные сервисы. Такие платформы могли бы обеспечивать прозрачность поступления и расходования средств, публиковать финотчетность и давать возможность гражданам отслеживать, куда именно уходят их деньги.

«Дополнительно стоит рассмотреть ужесточение контроля над финансовыми переводами через банковские карты, которые используются в массовых сборах. Например, банки можно обязать идентифицировать счета, на которые регулярно поступают крупные суммы с пометками о благотворительности, и передавать такую информацию в контролирующие органы. Так как такой подход может вызвать вопросы о вторжении в частную жизнь, важно установить четкие критерии, по которым такие переводы должны контролироваться», — написал Немкин.

По его словам, жесткий контроль над сбором пожертвований и донатов в сети необходим, но он должен быть продуманным и гибким. С одной стороны, важно защитить граждан от мошенничества, а с другой — не создавать чрезмерных барьеров для легальных сборов, действительно направленных на помощь нуждающимся.

Законодательные меры должны предусматривать как обязательную отчетность, так и возможность простым гражданам проверять добросовестность организаторов сборов.