❌ На фиксированные взносы за 2024 год нельзя уменьшить налог по УСН за 2025 год

Фиксированные взносы за 2024 года (49 500 рублей) надо учесть в уменьшение налога по УСН «доходы» в 2024 году. Или в 2024 году, или никогда.

Даже если взносы за 2024 год ИП уплатил только в 2025 году, то все равно на них нельзя уменьшать налог за 2025 год.

Когда они фактически будут уплачены, когда на них спишутся деньги с ЕНС – роли не играет.

Эти взносы идут в уменьшение налога по УСН по принципу «год в год». Никаких переносов не предусмотрено.

Смотрите в нашей таблице, как взносы уменьшают налог по УСН в 2024 – 2025 годах.

Взносы 2024 год 2025 год Фиксированные взносы за 2023 год нет нет 1% за 2023 год да, независимо от факта уплаты и если их не учли в 2023 году нет Фиксированные взносы за 2024 год да, независимо от факта уплаты нет 1% за 2024 год да, независимо от факта уплаты да, независимо от факта уплаты и если их не учли в 2024 году Фиксированные взносы за 2025 год нет да, независимо от факта уплаты 1% за 2025 год нет да, независимо от факта уплаты

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