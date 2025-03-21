По договору простого товарищества на УСН нельзя применять ставку НДС 5%

При УСН с доходом свыше 60 млн рублей можно платить НДС по ставке 5% и 7%. Но по сделкам в рамках договора простого товарищества эти ставки не действуют.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.02.2025 № 03-07-11/16695.

Само товарищество – это объединение лиц для участия в совместной деятельности, которое не приводит к образованию юрлица. То есть товарищество – это не самостоятельный плательщик УСН.

Деятельность в рамках договора простого товарищества не переводится на УСН. Следовательно, нет и ставки НДС 5%.

По операциям в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) участником товарищества на УСН, который ведет общий учет операций по этому договору, ставка НДС 5% не применяется.

Таким образом, на УСН можно применять ставку НДС 5%, но конкретно по операциям в рамках товарищества – нельзя.

Аналогичные разъяснения для концессионеров Минфин давал в письмах от 25.02.2025 № 03-07-11/18312, от 10.01.2025 № 03-07-11/461.

Подробнее о том, как работать с НДС на УСН в 2025 году, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, расскажем на нашем новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025». Сейчас вы можете купить курс за 4 900 рублей или оформить годовую подписку Клерк.Премиум за 6 000 рублей и получить доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка».