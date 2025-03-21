Когда при ПСН будет налог по ОСНО: пять причин

Если ИП не совмещает патент с упрощенкой или ЕСХН, то при утрате права на ПСН, а также в ряде других случаев, он обязан пересчитать налоги по ОСНО.

Примеры таких случаев приводит региональное УФНС.

ИП на ПСН обязаны пересчитать налоги по ОСНО:

При реализации коммерческой недвижимости. Например, ИП ведет на патенте розничную торговлю в магазинах. Один из них он продает. Выручку от продажи магазина необходимо отразить в декларации 3-НДФЛ. При продаже автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности. Перерыв в работе на патенте. Например, ИП взял патент на 3 месяца, потом по каким-то причинам пропустил 2 месяца и снова взял патент на 7 месяцев. За перерыв в 2 месяца необходимо отчитаться по ОСНО. Если дохода не было, сдают нулевую 3-НДФЛ. Получение доходов, не подпадающих под патент. Например, ИП ведет розничную торговлю и применяет по этому виду деятельности ПСН. В какой-то момент он проводит несколько оптовых реализаций. В данном случае доходы от оптовой торговли облагаются по ОСНО. Утрата права применения ПСН:

превышение лимита доходов в 60 млн руб.;

численность работников более 15 человек;

нарушены иные условия применения ПСН.

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