Как применять федеральный инвествычет по налогу на прибыль: пример от ФНС

С 2025 года действует федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), который уменьшает налог на прибыль.

Величина вычета – 3% от суммы расходов на ОС.

Вычет применяется к налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен на будущие периоды (10 лет).

После вычета сумма налога (авансового платежа) в федеральный бюджет (ФБ) не может быть ниже суммы налога, исчисленной по ставке 3%.

После применения вычета оставшуюся стоимость объекта можно амортизировать.

Региональное УФНС приводит пример расчета такого вычета.

В 2025 купили ОС за 12 млн р. без НДС.

Налоговая база за 2025 = 800 тыс. руб.

Исчисленный налог на прибыль за 2025 по ставке 25% = 200 тыс. руб. (в т. ч. в ФБ 64 тыс. руб.).

1) Определяем величину ФИНВ по объекту ОС: 12 млн х 3% = 360 тыс. руб.

2) Принимаем ОС к учету по первоначальной стоимости минус ФИНВ: 12 млн – 360 тыс. = 11,6 млн руб. Эту стоимость амортизируем.

3) Определяем сумму налога, которая должна остаться к уплате в ФБ после применения ФИНВ = 800 тыс. х 3% = 24 тыс. руб.

4) Определяем величину ФИНВ за 2025 год: 64 тыс. – 24 тыс. = 40 тыс. руб.

5) Определяем величину ФИНВ по объекту ОС к переносу на будущее: 360 тыс. – 40 тыс. = 320 тыс. руб. На эту сумму можно будет уменьшить налог в ФБ в будущих периодах.

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