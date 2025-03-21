Новый закон решил вопрос невозможности использования земель в новых и приграничных регионах РФ

20 марта Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности, а также изменения в корпоративное законодательство.

Федеральный закон от 20.03.2025 № 35-ФЗ устанавливает особенности предоставления участков из государственной и муниципальной собственности и уточняет особенности предоставления таких участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно.

Введена возможность повторного бесплатного предоставления гражданину участка, если ранее предоставленный невозможно использовать из-за боевых действий или ЧС. При этом права на прежний земельный участок сохраняются.

В период проведения СВО действуют особые условия, при соблюдении которых земельный участок может быть предоставлен гражданину РФ или юридическому лицу в соответствии с Земельным кодексом в аренду — без торгов на срок до 10 лет. Это касается новых регионов, а также Белгородской, Брянской и Курской областей, когда невозможно объективно использовать землю.

Установлены особенности проведения в 2025 году годовых общих собраний акционеров в АО с числом акционеров более 1 миллиона: разрешено с дистанционным участием без определения места проведения и возможности присутствия в этом месте, даже если это не предусмотрено уставом.

Кроме того, уточнен механизм продажи (приватизация) государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене.

Закон вступит в силу с 31 марта 2025 года, за исключением отдельных положений.