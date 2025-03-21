Роструд отчитался об успешной работе алгоритма «Без проверки»

С помощью алгоритма по работе с обращениями граждан «Без проверки» в 2024 году инспекциям труда (ГИТ) удалось защитить трудовые права 123 тысяч работников, избежав контрольно-надзорных мероприятий.

Работодатели добровольно погасили долги по заработной плате на 5,6 млрд рублей.

Механизм запущен Рострудом в 2022 году и предусматривает восстановление трудовых прав и решение проблемы, с которой обращается человек в ГИТ, без дополнительных административных нагрузок на работодателя и без проведения надзорных мероприятий.

«Благодаря алгоритму “Без проверки” работодатели получили возможность устранять нарушения трудового законодательства без административных нагрузок, штрафов и протоколов. При этом они могут рассчитывать на консультационную поддержку государственных инспекторов труда», — сообщил начальник Управления федерального надзора в сфере труда Роструда Дмитрий Демиденко.

Если проблему не удается решить до проверки, инспекция труда применяет меры инспекторского реагирования.

Роструд отмечает: практика показывает, что многие работодатели выбирают добровольное устранения нарушений.