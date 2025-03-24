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НДС

🛀 Баня платит НДС, потому что мытье – это не физкультура

Помыться без НДС не получится. Физкультурно-оздоровительная деятельность освобождается от НДС, а просто оздоровительная – нет.

Понятие «услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в НК не раскрыто. Поэтому надо ориентироваться на профильный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ о физкультуре и спорте.

Что касается бань, то надо ориентироваться на ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия».

По нему бани – это деятельность, направленная на удовлетворение гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей потребителя.

Таким образом, услуги бани относятся к оздоровительным услугам, но не относятся к физкультурно-оздоровительным услугам, поэтому услуг бани облагается НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6731.

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Комментарии

8
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а если в баню с девочками - это уже физкультура? И можно ... с девочкой и без НДС ?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Если просто беседовать-то диалог.

          услуги психолога!

          Если просто беседовать-то диалог.

          В бане! С девочками! Беседовать!... Угу.... Маме про это расскажи! ))))))

          Или жене! - эта быстрее поверит ! )))))

  • Buddha said...
    Главный бухгалтер

    Можно при бане открыть маленький гимнастический зал (гимнасий), обозвать баню "римскими термами" и не платить ндс

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      обозвать баню "римскими термами"

      Здрасьте! Нашу скрепную историю обозвать чем-то недружественным! Так хозяина в и-агенты запишут и доход отберут. Ну, и саму баню, конечно же.

      • Buddha said...
        Главный бухгалтер

        Ну тогда можно обозвать "термы императора Константина", типа христианские. Можно как вариант ещё и купель со святой водой поставить, тогда вообще будет культовое заведение.