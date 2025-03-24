🛀 Баня платит НДС, потому что мытье – это не физкультура

Помыться без НДС не получится. Физкультурно-оздоровительная деятельность освобождается от НДС, а просто оздоровительная – нет.

Понятие «услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в НК не раскрыто. Поэтому надо ориентироваться на профильный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ о физкультуре и спорте.

Что касается бань, то надо ориентироваться на ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия».

По нему бани – это деятельность, направленная на удовлетворение гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей потребителя.

Таким образом, услуги бани относятся к оздоровительным услугам, но не относятся к физкультурно-оздоровительным услугам, поэтому услуг бани облагается НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6731.