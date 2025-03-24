🛀 Баня платит НДС, потому что мытье – это не физкультура

Понятие «услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в НК не раскрыто. Поэтому надо ориентироваться на профильный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ о физкультуре и спорте.
Что касается бань, то надо ориентироваться на ГОСТ 32670-2014 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия».
По нему бани – это деятельность, направленная на удовлетворение гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей потребителя.
Таким образом, услуги бани относятся к оздоровительным услугам, но не относятся к физкультурно-оздоровительным услугам, поэтому услуг бани облагается НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6731.
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Комментарии8
Баня-это вообще барство, влекущее за собой различные излишества!
а если в баню с девочками - это уже физкультура? И можно ... с девочкой и без НДС ?
Если просто беседовать-то диалог.
услуги психолога!
В бане! С девочками! Беседовать!... Угу.... Маме про это расскажи! ))))))
Или жене! - эта быстрее поверит ! )))))
Не, моя не поверила(
Можно при бане открыть маленький гимнастический зал (гимнасий), обозвать баню "римскими термами" и не платить ндс
Здрасьте! Нашу скрепную историю обозвать чем-то недружественным! Так хозяина в и-агенты запишут и доход отберут. Ну, и саму баню, конечно же.
Ну тогда можно обозвать "термы императора Константина", типа христианские. Можно как вариант ещё и купель со святой водой поставить, тогда вообще будет культовое заведение.