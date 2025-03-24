Как учитывать доход при реорганизации для НДС-лимита на УСН

Если прошла реорганизация в форме преобразования из МУП в ООО, для УСН и лимита по НДС нужно учитывать доходы и МУП, и ООО.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6731.

Ситуация: в 2024 году было МУП, 05.08.2024 оно стало ООО. Доходы МУП = 43 млн руб. Доходы ООО = 33 млн руб. То есть доходы ООО менее 60 млн, но если считать общий доход с начала года (до реорганизации и после), то больше 60 млн.

Минфин отметил, что юрлицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юрлицу.

Правопреемником реорганизованного юрлица (МУП) в налоговых вопросах признается вновь возникшее юрлицо (ООО).

Налоговый период по УСН – год. Вот за год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) и надо считать доход.

Преобразование одного юрлица в другое не может влиять на установленный способ исчисления доходов. В противном случае бизнес бы в течение года несколько раз проводил преобразование, чтобы сохранить УСН и избежать НДС.

Таким образом, обязанность организации, преобразованной из одной организационно-правовой формы в другую по определению доходов за 2024 год существует без изменения с 1 января 2024 года.