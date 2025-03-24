У банкоматов проблемы с приемом пятитысячных купюр

Устройства для приема денег работают на зарубежном программном обеспечение, которое не обновилось после ухода производителей с рынка. Поэтому некоторые банкоматы не научились распознавать новые банкноты.

Клиенты, которые пользуются банкоматами ВТБ и Альфа-Банка, заметили, что они не принимают обновленные купюры номиналом 5 тыс. рублей. Такую проблему видят в пресс-службе Совкомбанка и в «Новикоме».

У банкоматов появились проблемы из-за того, что производители АТМ, которые работали на рынке последние двадцать лет, покинули РФ и не поддерживают программное обеспечение для новых купюр. Чтобы их принимать, нужно обновить модуль распознавания. Об этом пишут «Известия».

В Центробанке объяснили, что жалобы на банкоматы не массовые. Кроме того, устройства свободно выдают новые купюры. Т-Банк рассказал, что свыше 85% банкоматов в РФ готовы принимать и выдавать такие банкноты. Остальные АТМ заменят на новые модели.

Обновленная пятитысячная купюра вышла в октябре 2023 года. Сейчас ее могут не принимать примерно 15% кассовых устройств. Остальные организации успели подготовить свое оборудование.