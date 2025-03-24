Ребрышки и круассаны хотят убрать из списка социально значимых продуктов

Перечень значимых продуктов, цены на которые может контролировать государство, не обновляли с 2010 года.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересмотреть перечень социально значимых продуктов и исключить из него те, которые относятся к премиальным. Например, мясо на кости и круассаны.

Список составляли в 2010 году, а сейчас он стал неактуальным, пишут Известия. В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: молоко, хлеб, овощи, несколько видов мяса, фрукты. Власти могут регулировать стоимость этих товаров, если они начнут дорожать более чем на 10% в течение 60 дней.

Однако к установлению цен прибегали всего лишь несколько раз. Когда нужно было зафиксировать стоимость гречки, сахара и подсолнечного масла. Вместо этого ФАС предлагает торговым сетям самостоятельно ограничить надбавку к цене на значимые продукты. Ее максимальное значение — 5%.

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию», — сказал Сергей Лисовский.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что нужно определить действительно значимые товары, чтобы торговые сети и поставщики могли зарабатывать больше на других позициях, а также выпускать базовые товары в нужном объеме.