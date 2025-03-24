👶 Матпомощь сотруднику на рождение ребенка не облагается НДФЛ в пределах 50 тыс. рублей

Для необлагаемой матпомощи при рождении ребенка есть лимит и если он превышен, будет НДФЛ с превышения.

Необлагаемый лимит – 50 тыс. рублей за каждого ребенка. Действует он в течение первого года после рождения.

В случае выплаты матпомощи при рождении ребенка в размере, превышающем 50 тыс. руб. на каждого ребенка, сумма превышения облагается НДФЛ.

такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-04-06/131580.

Как облагается матпомощь работникам от работодателя, мы разбирали тут.