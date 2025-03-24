👶 Матпомощь сотруднику на рождение ребенка не облагается НДФЛ в пределах 50 тыс. рублей

Необлагаемый лимит – 50 тыс. рублей за каждого ребенка. Действует он в течение первого года после рождения.
В случае выплаты матпомощи при рождении ребенка в размере, превышающем 50 тыс. руб. на каждого ребенка, сумма превышения облагается НДФЛ.
такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-04-06/131580.
Как облагается матпомощь работникам от работодателя, мы разбирали тут.
Подробнее о том, какие выплаты будут освобождены в 2025 году от НДФЛ и страховых взносов, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Мы обновили программу курса и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку. Сейчас вы можете купить курс по акции за 4 200 рублей вместо
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Комментарии5
и акциз! На ребёнка обязательно акцизная марка должна быть наклеена!
И счет-фактура!
С номенклатурой "Раб божий".
Ед измерения- штука.
Вид номенклатуры - маркированная продукция.