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НДФЛ

👶 Матпомощь сотруднику на рождение ребенка не облагается НДФЛ в пределах 50 тыс. рублей

Для необлагаемой матпомощи при рождении ребенка есть лимит и если он превышен, будет НДФЛ с превышения.

Необлагаемый лимит – 50 тыс. рублей за каждого ребенка. Действует он в течение первого года после рождения.

В случае выплаты матпомощи при рождении ребенка в размере, превышающем 50 тыс. руб. на каждого ребенка, сумма превышения облагается НДФЛ.

такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-04-06/131580.

Как облагается матпомощь работникам от работодателя, мы разбирали тут.

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Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Для необлагаемой матпомощи при рождении ребенка есть лимит и если он превышен, будет НДС с превышения.

    и акциз! На ребёнка обязательно акцизная марка должна быть наклеена!