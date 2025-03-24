Таможенные платежи будет администрировать искусственный интеллект

Автоматизация позволяет ФТС быстрее проверять происхождение и классификацию товаров. В этом году ведомство выстроит таможенный и налоговый режим для товаров электронной коммерции.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о планах в 2025 году использовать возможности искусственного интеллекта в администрировании таможенных платежей.

Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) запустила модель выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров на основе технологии «цифровых двойников». Это позволило в автоматическом режиме проверять товары по направлениям классификации и происхождению.

Кроме того, на таможне появились модели пунктов пропуска для создания Интегрированной системы прохода через государственную границу. Решения таможенных органов теперь можно обжаловать в электронном виде, а также власти подготовили новые правила регулирования трансграничной электронной торговли.

В 2025 году ведомства будут совершенствовать механизмы противодействия нелегальным схемам ввоза товаров в РФ, а также настроят работу таможенного администрирования в сфере e-commerce.

«Механизм создан, предстоит выстроить налоговый и таможенный режим для товаров электронной торговли, который позволит развиваться бизнесу в этой сфере и будет способствовать выравниванию конкуренции с традиционной розницей», — сказал Антон Силуанов.

В 2024 году товарооборот вырос на 2%, ФТС выполнила планы по формированию бюджетных отчислений более чем на 99%. Ожидается, что в 2025 году таможня принесет в бюджет больше 8 трлн рублей.