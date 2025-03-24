Бизнес сможет получить несколько разрешений по одному заявлению

Предпринимателю будет достаточно сформировать одно комплексное заявление на получение сразу нескольких лицензий и разрешений, а система сама направит их в нужные ведомства.

Правительство собирается упростить механизм получения лицензий и разрешений.

Уже в 2025 году предприниматели смогут по одному заявлению на портале Госуслуги оформить пакет таких документов. Об этом сказано в проекте на портале проектов нормативных правовых актов.

Также эксперимент подразумевает, что бизнес сможет получить разрешительные документы в проактивном режиме. Как только это будет доступно, предприниматели получать уведомление на Госуслугах с предзаполненной формой заявления. В режиме одного окна нужно подать одну заявку, а система сама направит его в разные ведомства.

«На данном этапе сформирована концепция реализации таких решений. Механизм реализации, требуемые технические детали и перечни видов разрешений, которые войдут в пилотный проект, будут определены дополнительно», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Комплексная выдача документов позволит быстрее запускать инвестиционные проекты. При этом подача заявления на получение пакета лицензий не должна затянуть оформление отельных документов. Это значит, что предприниматели получат разрешения по мере готовности, если у них разные сроки выдачи.

Кабмин уже провел насколько экспериментов по упрощению лицензирования. В итоге удалось оптимизировать процедуру получения более 400 видов разрешений и 51 лицензии. Средний срок рассмотрения документов сократился с 43 до 20 дней.