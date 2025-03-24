⚡️ Итоги дня: мошенники следят за домом через «умные» зубные щетки, началась мощная магнитная буря, а на покупку билетов будет «период охлаждения»

Минтранс предложил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассмотреть введение «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты.

В Минцифры обещают запустить скоростной интернет вдоль дорог к 2031 году.

Преступники усовершенствовали мошенническую схему с NFC-клонами банковских карт, через которые можно бесконтактно оплачивать покупки. Мошенники просят жертву перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле является NFC-клоном. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления.

Мошенники начали следить за россиянами через «умные» зубные щетки. Они массово взламывают системы «умный дом», подключаются к камерам видеонаблюдения, датчикам и различным устройствам. Так они узнают, когда хозяев нет дома.

У Lamoda в десять раз выросло число ПВЗ, их стало 9 тыс. Это произошло за счет роста собственной сети на 34% и сотрудничества с «Яндекс Маркетом».

Мощная магнитная буря ожидается на неделе с 24 по 31 марта 2025 года. Пиковая активность почти дотянет до значения G2.

Кофе может резко подорожать до 40% из-за засухи в Бразилии и роста логистических издержек.

Российские компании сократили найм сотрудников. За год число новых вакансий сократилось на 15%. Это связывают с непростой финансовой ситуаций из-за высоких ставок.

Во Владивостоке на стоянке налоговой неизвестный поджег 21 автомобиль. Площадь пожара составила 150 метров, пострадавших нет.

В Москве полицейского уволили за песню «МВД — не мое», где он рассказывает, как деградирует на службе. в треке нашли дискредитацию полицейских, пренебрежение к закону и ненормативную лексику.