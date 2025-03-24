За незаконную регистрацию ИП начнут лишать свободы на пять лет

Подставные лица, которые будут сотрудничать со следствием, смогут освободиться от наказания.

Комитет Госдумы рекомендовал принять правительственный законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП. За это будет грозить до пяти лет лишения свободы.

За подобное преступление будет грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то наказание будет до пяти лет лишения свободы.

Сейчас такое наказание предусмотрено только за нелегальную регистрацию компаний с помощью подставных лиц.

От ответственности освободят тех предпринимателей, которые будут сотрудничать со следствием и способствовать расследования преступления. За нелегальную регистрацию бизнеса наказывают само подставное лицо, тогда как организатора схемы выявить сложнее. Послабление позволит повысить раскрываемость дел, а также квалифицировать преступления как совершенные группой лиц.

С 2019 года по 2023 год в среднем ежегодно регистрировалось 1 039 558 субъектов предпринимательской деятельности, из них ИП составляли 78,3%, тогда как юридические лица — 21,7%.