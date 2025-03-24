ФНС объяснила, как платить налоги при переходе на АУСН

Если бизнес с 1 апреля 2025 года решил перейти на АУСН, то налоги за первый квартал нужно уплатить в зависимости от той системы налогообложения, которую применяли раньше. Например, УСН «доходы» по ставке 6%.
Новая ставка АУСН 8% будет применяться только к доходам, полученным после 1 апреля 2025 года.
«Налог при автоУСН нужно платить по итогам налогового периода. В общем случае налоговым периодом является календарный месяц», — сказано в чате ФНС.
АУСН уплачивается на основании уведомления. Срок уплаты — не позднее 25-го числа следующего месяца.
В специальном режиме АУСН есть следующие ставки:
8% при объекте налогообложения «доходы»;
20% — «доходы минус расходы»;
3% — минимальный налог от доходов.
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