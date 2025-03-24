ФНС объяснила, как платить налоги при переходе на АУСН

Новые ставки по АУСН будут применяться только к тем доходам, которые были получены после перехода на эту систему налогообложения.

Если бизнес с 1 апреля 2025 года решил перейти на АУСН, то налоги за первый квартал нужно уплатить в зависимости от той системы налогообложения, которую применяли раньше. Например, УСН «доходы» по ставке 6%.

Новая ставка АУСН 8% будет применяться только к доходам, полученным после 1 апреля 2025 года.

«Налог при автоУСН нужно платить по итогам налогового периода. В общем случае налоговым периодом является календарный месяц», — сказано в чате ФНС.

АУСН уплачивается на основании уведомления. Срок уплаты — не позднее 25-го числа следующего месяца.

В специальном режиме АУСН есть следующие ставки: