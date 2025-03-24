Вышел новый бланк для освобождения от НДС

Участники военного инновационного технополиса «Эра» с 2025 года могут освободиться от НДС и налога на прибыль, но для этого надо сдать в ФНС уведомление.

Форму этого уведомления (КНД 1150153) доведена письмом ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.

Сдавать его можно электронно (по ТКС, через личный кабинет) или на бумаге.

Если компания захочет отказаться от своей льготы, то нужно направить уведомление об отказе от освобождения.

Также не позднее 20 января года, следующего за истекшим, нужно сдавать электронный расчет совокупного размера полученной выручки. Ее считают нарастающим итогом с 1 января года, в котором получен статус участника технополиса.

Форма этого расчета (КНД 1150154) также приведена в письме ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.

Для подготовки этих документов на бумаге с двумерным штрих-кодом ФНС рекомендует использовать бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ» с обновленной версией, доступной после 17.03.2025.

Когда можно будет сдавать этот новый бланк по ТКС и через личный кабинет, налоговики сообщат позже.

Какой бланк надо заполнить для освобождения от НДС надо заполнять в разных ситуациях, мы рассказывали здесь.