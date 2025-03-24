КФХ освободят от страховых взносов по новой форме заявления

ФНС разослала территориальным инспекциям рекомендованную форму заявления (КНД 1150081) и формат его направления в электронном виде в части освобождения от уплаты страховых взносов глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Об этом ведомство сообщает в Письме от 18.03.2025 № БС-4-11/2899@, напоминая, что с 1 апреля 2025 года утрачивают свое действие форма и формат заявления, доведенные до территориальных налоговых органов Письмом ФНС России от 19.10.2021 № БС-4-11/14780@.