Госдума приняла в первом чтении законопроект об унификации торгов

Единые правила проведения торгов позволят упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, повысить уровень конкуренции на торгах.

«В настоящий момент правила проведения «отраслевых» торгов регламентируют более 50 нормативных актов. Это усложняет процедуру торгов и негативно сказывается на уровне конкуренции, что, в свою очередь, приводит к недополучению финансовых средств бюджетами всех уровней», — отметил заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов.

Законопроект устанавливает базовые правила о едином порядке проведения торгов на право получения доступа к государственному и муниципальному имуществу. По словам Геннадия Магазинова, принятие документа позволит повысить уровень конкуренции на торгах путем повышения доступности, открытости объектов для покупателей, снизит издержки участников в связи с переводом торгов в электронную форму, закрепит обязанность предоставления информации о заключенном договоре в ГИС Торги.