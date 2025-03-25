Для вычета за нормы ГТО нужно еще пройти диспансеризацию

Размер вычета – 18 000 руб. в год.
Вычет предоставляют за год, в котором произошло награждение знаком отличия ГТО или его подтверждение, при условии прохождения диспансеризации в этом же году.
Вычет предоставляется единовременно в любом месяце, но не ранее месяца подтверждения права на него.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.02.2025 № 03-04-06/12653.
Например, в марте вы сдали нормы ГТО и получили значок, а в апреле прошли диспансеризацию. Вычета в марте не будет, он будет в апреле.
Если нормы ГТО вы сдали, а диспансеризацию в этом году не прошли, то вычета не будет.
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