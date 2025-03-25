Для вычета за нормы ГТО нужно еще пройти диспансеризацию

Получение значка и посещение врачей – условия для нового стандартного вычета по НДФЛ, который действует с 2025 года.

Размер вычета – 18 000 руб. в год.

Вычет предоставляют за год, в котором произошло награждение знаком отличия ГТО или его подтверждение, при условии прохождения диспансеризации в этом же году.

Вычет предоставляется единовременно в любом месяце, но не ранее месяца подтверждения права на него.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.02.2025 № 03-04-06/12653.

Например, в марте вы сдали нормы ГТО и получили значок, а в апреле прошли диспансеризацию. Вычета в марте не будет, он будет в апреле.

Если нормы ГТО вы сдали, а диспансеризацию в этом году не прошли, то вычета не будет.