Есть три способа перейти с УСН на ОСНО для добровольного отказа от дробления бизнеса

Чтобы перейти с упрощенки на общую систему налогообложения в связи с дроблением, не обязательно подавать уведомление об отказе от УСН. Можно обойтись декларацией по налогу на прибыль организаций.

Упрощенец вправе отказаться от применения УСН одним из следующих способов:

1. Подать уведомление об отказе от УСН не позднее 15 января года, в котором хочет перейти на иной режим налогообложения (п. 6 ст. 346.13 НК).

2. Не подавать уведомление, а представить декларацию по налогу на прибыль и начиная с первого отчетного периода и до конца налогового периода заполнять Лист 02 и его приложения следующим образом:

в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» — 01.

«Номер документа» — в первом знакоместе проставить «0», а после знака «/» указать «99999».

Пример заполнения:

0 / 9 9 9 9 9

Реквизит «Номер документа» в приложениях к Листу 02 заполняют аналогично.

3. Не подавать уведомление об отказе от УСН, а представить декларацию по налогу на прибыль без кодов, указанных выше, но приложить к ней пояснительную записку, в которой указать, что данная декларация представлена в целях реализации добровольного отказа от дробления бизнеса, предусмотренного ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Об этом сказано в письме ФНС от 21.03.2025 № СД-4-3/3006@.