Как перейти на ОСН с УСН в случае добровольного отказа от дробления бизнеса

Налогоплательщик вправе отказаться от применения УСН одним из следующих способов:

— представить уведомление об отказе от применения УСН в установленный пунктом 6 статьи 346.13 НК РФ срок;

— не представляя уведомление об отказе от применения УСН, представить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и в такой декларации, начиная с первого отчетного периода и до конца налогового периода заполнять Лист 02 и в его приложения следующим образом.

В реквизите «Признак налогоплательщика (код)» нужно указать «01».

В реквизите «Номер документа» в первом знакоместе проставить «0», а после знака «/» указать «99999».

Пример заполнения:

0 / 9 9 9 9 9

Реквизит «Номер документа» в приложениях к Листу 02 следует заполнить аналогичным образом;

— не представляя уведомление об отказе от применения УСН, представить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций (без указания в ней кодов, указанных выше). К декларации нужно приложить пояснительную записку, в которой необходимо указать, что данная декларация представлена в целях реализации добровольного отказа от дробления бизнеса, предусмотренного положениями статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.