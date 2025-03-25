Счетная палата нашла почти 300 млрд рублей, которых не было в бюджетном прогнозе

В 2024 году бюджет получил неучтенный в прогнозе доход в размере 283,5 млрд рублей. В эту сумму вошли безвозмездные платежи от иностранных компаний, которые решили уйти с российского рынка, а также конфискованное имущество коррупционеров.

Для сравнения, в 2023 году бюджет получил неучтенные 884 млрд рублей. Это стало рекордом с 2015 года. Тогда 290 млрд составили безвозмездные поступления, 315 млрд — сборы по windfall tax, а 155 млрд рублей пришлось на налог на прибыль организаций, который платили экс-участники консолидированной группы налогоплательщиков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты.

В 2024 году источники изменились: 99% пришлось на безвозмездные поступления и конфискацию имущества по уголовным делам о коррупции. Свои активы продали Danone, Hyundai и Unilever. Кроме того, бюджет получил 24 млн долларов в биткоинах по делу о взятке экс-следователя Марату Тамбиеву.

По данным Счетной палаты, в 2023 году в Социальный фонд поступило 1,7 млрд рублей, а в первом полугодии 2024 году — 96 млн. Также непрогнозируемые доходы во втором полугодии 2024 года отправились в федеральный бюджет, это 114,5 млрд рублей.