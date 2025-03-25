С 1 апреля станет проще подтверждать ставку НДС 0%

Экспортеры и импортеры больше не будут получать отметки таможенных органов в перевозочных документов. В ИФНС нужно подать только электронные реестр.

1 апреля 2025 года отменят требование о наличии отметок таможенных органов в перевозочных документах при вывозе и ввозе товаров. Об этом сказано в федеральном законе от 22.04.2024 № 92-ФЗ.

Вместо копий этих документов с отметками таможни нужно подать в ИФНС электронный реестр, где будет информация из перевозочных документов. Новый порядок упростит процесс подтверждения нулевой ставки НДС. Его будут применять к:

транспортно-экспедиционным услугам;

услугам по предоставлению подвижного железнодорожного состава и контейнеров;

услугам по перевозке товаров ж/д транспортом.

Упрощенный механизм начнут применять за налоговые периоды с 1 апреля 2025 года.

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