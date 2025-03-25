Правительство продлило возможность предоставления отпуска работникам, усыновившим ребенка

Постановление будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года.

Аналогичные правила, которые были утверждены Правительством в 2001 году и действуют на данный момент, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» должны утратить силу с 1 сентября 2025 года.

Как и прежде, работники, усыновившие младенца, вправе рассчитывать на отпуск продолжительностью 70 календарных дней со дня рождения ребенка или 110 календарных дней, если речь идет об усыновлении двух и более детей.

Также усыновители ребенка будут получать пособие, аналогичное пособию по беременности и родам.

После окончания этого срока усыновители вправе оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.