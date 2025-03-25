164 объекта недвижимости в Москве не будут облагать налогом по кадастру

По налог на имущество организаций по кадастровой стоимости платят собственники 41 тысячи помещений в столице.

В Москве из списка торгово-офисных помещений, которые должны обраться налогом на имущество по кадастровой стоимости, исключили 164 объекта.

В перечень на 2025 год внесли шесть объектов недвижимости, они начали соответствовать критериям до 1 января 2025 года, но информация о них поступила уже после формирования списков.

«Организации-собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за 2025 год от среднегодовой стоимости», — сказала заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

Переход на расчет налога по кадастровой стоимости недвижимости начался в Москве в 2014 году. Сейчас перечень таких объектов насчитывает свыше 41 тыс. торговых и офисных объектов, а также помещений из сферы общественного питания и бытового обслуживания.

Список утверждается правительством Москвы каждый год, а потом корректируется трижды за 12 месяцев.